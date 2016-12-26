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    Калиниченко: «Каррера держит «Спартак» в тонусе»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко дал оценку работе в столичном клубе итальянского специалиста Массимо Карреры.

    «Со стороны видно, что Массимо Каррера держит «Спартак» в тонусе. Он не дает посыпать голову пеплом при поражениях, как вышло в матче с «Крыльями Советов». Но на самом деле тогда с командой ничего не случилось. Просто залетело все то, что могло залететь. Поэтому здесь можно применить типичное выражение, что это футбол. Вот так бывает. Плюс пенальти, которого не было и гол в раздевалку. Эти моменты и еще некоторые нюансы привели к выводу, что «Спартаку» там ни фига не светит. Было видно, что они быстрее пропустят еще, чем отыграются», – сказал Калиниченко.

    «Спартак» закончил осеннюю часть чемпионата России на первой строчке турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков. «Зенит», идущий вторым, отстает на пять очков.

    Источник: Спорт FM

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    26.12.2016 08:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +765

      alex1004 26 декабря 2016, 10:26

      Действительно, такие игры бывают у всех, и главное делать из этого правильные выводы. В принципе я как болельщик Спартака даже рад, что вот как проиграли Крыльям. Надеюсь это позволит команде более трезво смотреть на происходящее, быть злее, лучше готовиться к весенней части.

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      Рейтинг: +324

      hellkid > alex1004 27 декабря 2016, 10:06

      все верно. так сказать - вовремя опустились с небес на землю :)
      лучше сейчас получить небольшую оплеуху - сделать выводы и провести работу над ошибками, чем терять очки на финише чемпионата, когда каждое очко на вес золота.

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