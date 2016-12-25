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    Энрике не хочет уходить из «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать каталонский клуб. По словам специалиста, он имеет возможность работать в лучшей команде мира с лучшими игроками.

    «Не сомневаюсь в том, что работаю в лучшем клубе мира, в котором выступают лучшие футболисты. В чемпионате мы отстаем от «Реала», однако способны догнать их. В «Барселоне» рассчитывают на меня, и я не хочу уходить в другое место», – заявил Энрике.

    Источник: A Bola

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    25.12.2016 12:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 декабря 2016, 14:09

      Как бы тебя не попросили. Игра у команды пока не особо получается. Но подождем до весны. надеюсь весной увижу барселону которая выйграет ЛЧ.

      -2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 25 декабря 2016, 12:31

      А вот это бабушка Месси надвое сказала.

      0
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