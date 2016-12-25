Энрике не хочет уходить из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать каталонский клуб. По словам специалиста, он имеет возможность работать в лучшей команде мира с лучшими игроками.

«Не сомневаюсь в том, что работаю в лучшем клубе мира, в котором выступают лучшие футболисты. В чемпионате мы отстаем от «Реала», однако способны догнать их. В «Барселоне» рассчитывают на меня, и я не хочу уходить в другое место», – заявил Энрике.