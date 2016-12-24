Роналду скучает по дому на Рождество

Лидер «Реала» Криштиану Роналду в своем Instagram заявил, что тоскует по дому и хотел бы провести несколько дней в родной Мадейре.

«Рождество… Я единственный, кто тоскует по дому в это время года?! Будет так приятно провести несколько дней на моем родном острове, Мадейре, и испытать всн удовольствие и радость, которые я всегда чувствую, находясь там», – говорится в сообщении футболиста.