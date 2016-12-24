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    Роналду скучает по дому на Рождество

    Лидер «Реала» Криштиану Роналду в своем Instagram заявил, что тоскует по дому и хотел бы провести несколько дней в родной Мадейре.

    «Рождество… Я единственный, кто тоскует по дому в это время года?! Будет так приятно провести несколько дней на моем родном острове, Мадейре, и испытать всн удовольствие и радость, которые я всегда чувствую, находясь там», – говорится в сообщении футболиста.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    24.12.2016 21:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 25 декабря 2016, 10:04

      Криш,если бы ты читал коментарии подписчиков "Бомбардира",то понял бы,что у нас почти всех интересует твоя задница,а не игра... Тем более твои человеческие качества всем по х...

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > dzhanavar 25 декабря 2016, 15:42

      все в курсе о его качествах, самовлюбленный петух.

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > alexfor 26 декабря 2016, 12:34

      Этот "петух" был ведущим в М.Юнайтеде,ведущий в Реале,трижды выиграл лигу чемпионов,стал чемпионом Европы,4 раза получил ЗМ... Названия этих команд говорять сами за себя... Я люблю футбол,а не Роналду,и мне по фигу,чем он занимается вне футбола...

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      Рейтинг: +1452

      Loko_Roma 25 декабря 2016, 00:22

      Помню портвейн такой в школе пил - Мадера.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 декабря 2016, 00:06

      Я болею за барселону потому что люблю футбол, но роналду я тоже уважаю, он гей или нет, меня это не особо интересует, мне нравится его игра в футбол. Но мне больше нравится как играет в футбол месси, роналду это уневирсальный солдат, а месси это игрок которого которого бог одарил талантом, при росте 1,65 м.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 декабря 2016, 00:02

      Да полюбому главна новость .... ни чего поинтереснее не было ?

      0
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 24 декабря 2016, 23:39

      Там его ждёт его марокканский друг?))

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 декабря 2016, 23:32

      а что нет нормальных новостей?? любой человек скучает по своему дому, особенно в рождество!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 21:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пиздит, по Бадру он скучает))

      -4
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 > Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 22:34

      И ты тоже дебил!

      0
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      Рейтинг: +1059

      mig28 > loboda2012 24 декабря 2016, 23:11

      и снова +1

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > loboda2012 25 декабря 2016, 00:15

      Я твой отец, кретин)))

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