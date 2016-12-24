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    Матчи Серии А могут перенести в другие страны

    Президент Серии А Маурицио Беретта выдвинул предложение о переносе игр итальянского первенства в другие страны во время рождественской паузы. 18-й тур, ставший последним в нынешнем году, состоялся 22 декабря, а возобновятся матчи теперь только 7 января.

    «Для чего мы ограничиваем итальянский футбол территорией нашей страны? Мы должны следовать примеру АПЛ и стремиться стать наиболее интересной лигой для всего мира. Стоит отказаться от рождественской паузы и во время нее перенести матчи в другие страны», – цитирует Беретту Corriere della Sera.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2016 18:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +237

      Gawrosh 24 декабря 2016, 19:32

      В Красноярск!!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gawrosh 24 декабря 2016, 20:07

      Россия бухает с 25.12 по 15.01, ходить на стадион будет некому.

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