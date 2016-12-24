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    Педро: «Победная серия «Челси» – самая невероятная в моей карьере»

    Нападающий «Челси» Педро поделился впечатлением от длительной выигрышной серии синих в АПЛ, насчитывающей уже 11 матчей.

    «Эта серия – самая невероятная за всю мою карьеру. В прошлом году мы не могли победить в нескольких играх подряд, но сейчас все изменилось, и хочется верить, что это продолжится. Наша уверенность, в которой мы, несомненно, прибавили в последнее время, позволила нам выиграть столько матчей. Помимо этого, упорная работа на тренировках поддерживает нашу оптимальную форму .Другие команды приспосабливаются к игре «Челси», но мы обязаны справиться с этим», – сказал Педро в интервью Evening Standard.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2016 12:59
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