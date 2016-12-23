Серия А. «Наполи» на последней минуте спасся от поражения в матче против «Фиорентины» и другие результаты

В матче 18-го тура Серии А «Фиорентина» на своем поле не сумела одержать победу над «Наполи», пропустив гол на последней минуте игры – 3:3. Дублем в составе хозяев отметился Федерико Бернардески.

В других встречах «Кальяри» сумел вырвать победу над «Сассуоло», «Пескара» на последних минутах ушла от поражения против «Палермо», «Рома» взяла верх над «Кьево», «Сампдория» и «Удинезе» голов не забили, «Торино» минимально обыграло «Дженоа».

Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

Кальяри – Сассуоло – 4:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Сау, 14; 1:1 – Адьяпонг, 30; 1:2 – Пеллегрини, 33; 1:3 – Ачерби, 58 (с пенальти); 2:3 – Боррьелло, 62; 3:3 – Фариас, 73; 4:3 – Фариас, 75.

Палермо – Пескара – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Квайсон, 33; 1:1 – Бираги, 90+2 (с пенальти).

Рома – Кьево – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Де Гузман, 37; 1:1 – Эль-Шаарави, 45; 2:1 – Джеко, 52; 3:1 – Перотти, 90+3 (с пенальти).

Сампдория – Удинезе – 0:0

Торино – Дженоа – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Белотти, 49.

Фиорентина – Наполи – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Инсинье, 25; 1:1 – Бернардески, 52; 1:2 – Мертенс, 68; 2:2 – Бернардески, 69; 3:2 – Сарате, 82; 3:3 – Габбиадини, 90+4 (с пенальти).

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