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  • Серия А. «Наполи» на последней минуте спасся от поражения в матче против «Фиорентины» и другие результаты

Серия А. «Наполи» на последней минуте спасся от поражения в матче против «Фиорентины» и другие результаты

23 декабря 2016, 00:49
5

В матче 18-го тура Серии А «Фиорентина» на своем поле не сумела одержать победу над «Наполи», пропустив гол на последней минуте игры – 3:3. Дублем в составе хозяев отметился Федерико Бернардески.

В других встречах «Кальяри» сумел вырвать победу над «Сассуоло», «Пескара» на последних минутах ушла от поражения против «Палермо», «Рома» взяла верх над «Кьево», «Сампдория» и «Удинезе» голов не забили, «Торино» минимально обыграло «Дженоа».

Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

Кальяри – Сассуоло – 4:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Сау, 14; 1:1 – Адьяпонг, 30; 1:2 – Пеллегрини, 33; 1:3 – Ачерби, 58 (с пенальти); 2:3 – Боррьелло, 62; 3:3 – Фариас, 73; 4:3 – Фариас, 75.

Палермо – Пескара – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Квайсон, 33; 1:1 – Бираги, 90+2 (с пенальти).

Рома – Кьево – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Де Гузман, 37; 1:1 – Эль-Шаарави, 45; 2:1 – Джеко, 52; 3:1 – Перотти, 90+3 (с пенальти).

Сампдория – Удинезе – 0:0

Торино – Дженоа – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Белотти, 49.

Фиорентина – Наполи – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Инсинье, 25; 1:1 – Бернардески, 52; 1:2 – Мертенс, 68; 2:2 – Бернардески, 69; 3:2 – Сарате, 82; 3:3 – Габбиадини, 90+4 (с пенальти).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Кальяри Сассуоло Палермо Пескара Рома Кьево Сампдория Удинезе Торино Дженоа Фиорентина Наполи
Комментарии (5)
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Freux
1482445716
Матч понравился,но так в защите играть нельзя))
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Михаил Шевченко
1482450906
Наполи наверное самая весёлая команда Серии А
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NEMETSRUS
1482458286
матч огонь
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BoltCX
1482467762
Очень сильно обломал Палермо. я расстроен.
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ДСА
1482471451
Интересный получился тур, забивной.
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