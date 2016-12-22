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Судьи
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи (Латина)

Сампдория - Удинезе

22.12.2016, Четверг, 22:45 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Серия А, 18 тур Сампдория - Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Сампдория 2:0 Удинезе
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
10 мая, воскресенье 16:00 Удинезе 1:4 Сампдория
16 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 22:45 Удинезе 3:3 Сампдория
19 тур
13 января, понедельник 22:00 Сампдория 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Удинезе 3:1 Сампдория
16 тур
10 декабря, понедельник 22:00 Сампдория 0:2 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
5 февраля, суббота 20:00 Удинезе 2:0 Сампдория
5 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Сампдория 0:0 Удинезе
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
19 января, среда 19:30 Сампдория 2:2
(5:4)п		 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
24 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:3 Сампдория
2 тур
30 августа, воскресенье 22:45 Сампдория 3:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
18 тур
11 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Сампдория
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 20:00 Удинезе 1:1
(1:4)п		 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 3:0 Удинезе
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 3:2 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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