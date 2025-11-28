Введите ваш ник на сайте
«Парма» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 2.3

28 ноября 2025 10:05
Парма - Удинезе
29 нояб. 2025, суббота 17:00 | Италия. Серия А, 13 тур
29 ноября на стадионе «Эннио Тардини» состоится матч 13 тура Серии А, в котором «Парма» примет «Удинезе». Обе команды располагаются в нижней половине таблицы, но подходят к встрече в разном психологическом состоянии. Хозяева сумели прервать серию неудач победой в Вероне и стабильно находят путь к воротам соперника, тогда как гости продолжают испытывать проблемы на выезде и допускают много позиционных ошибок. Ожидается осторожный матч с акцентом на борьбу в центре поля, но с голевыми моментами у обеих команд.

«Парма»

Коллектив занимает 15 место, набрав 11 очков после 12 туров. Команда забивает в четырeх матчах подряд и сохраняет атакующую активность даже при нестабильных результатах. В последних пяти играх «Парма» отметилась 8 голами, однако оборона выглядит уязвимой – 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. Особенно заметны проблемы при стандартах и быстрых атаках соперника. При этом дома команда действует более собранно и регулярно навязывает борьбу соперникам из верхней части таблицы.

«Удинезе»

Гости располагаются на 10 месте с 15 очками. Несмотря на относительно комфортную позицию, результаты команды вызывают вопросы: в последних пяти встречах «Удинезе» пропустил 10 мячей, а поражение от «Болоньи» со счетом 0:3 стало показателем уязвимости при давлении. В атаке команда сохраняет стабильность и забивает в среднем 1.60 гола за матч, что делает еe опасной даже в выездных играх.

Факты о командах:

«Парма»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено
  • Пропускает в 5 играх подряд
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей против «Удинезе»

«Удинезе»

  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Забивает в 4 последних очных матчах
  • В последних 5 играх: 1.60 забито, 2.00 пропущено
  • Не выигрывает в 3 последних выездных встречах

Прогноз на матч «Парма» – «Удинезе»

Игра двух нестабильных команд предполагает осторожное начало, но по мере развития встречи темп будет расти. «Парма» регулярно создает моменты у своих ворот, а «Удинезе» часто отвечает контратаками. С учетом тенденции к пропущенным мячам у обеих сторон и общей результативности их последних матчей, наиболее логичным вариантом выглядит ставка на верховой тотал. При этом фактор домашнего поля может стать дополнительным преимуществом хозяев в концовке встречи.

Прогноз: Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.3

Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Удинезе Парма
