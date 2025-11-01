01.11.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-4-1-1-1
40
Окойе
13
Бертола
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
29
Атта
59
Дзаноли
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
16
Букса
3-2-1-3-1
29
Карнесекки
19
Джимсити
4
Хин
31
Коссуну
77
Дзаппакоста
59
Залевски
13
Эдерсон
10
Самарджич
8
Пашалич
7
Сулемана
9
Скамакка
13
Бертола
16
16
13
Бертола
59
Дзаноли
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
59
Дзаноли
32
Эккеленкамп
24
Пиотровски
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
16
Букса
6
Саррага
6
Саррага
16
Букса
10
Дзаньоло
15
Байо
15
Байо
10
Дзаньоло
59
Залевски
16
Белланова
16
Белланова
59
Залевски
31
Коссуну
4
Брешианини
4
Брешианини
31
Коссуну
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
7
Сулемана
11
Лукман
11
Лукман
7
Сулемана
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
17
Iker Bravo
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
17
Iker Bravo
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Удинезе - Аталанта
1
3
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
11
Офсайды
0
3
Количество передач
341
519
Сейвы
0
4
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.37
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Аталанты», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»