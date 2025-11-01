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  • «Удинезе» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Удинезе» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 15:50
Удинезе
01.11.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
40' Н. Дзаньоло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
29
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
(К) АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
3-4-1-1-1
40
Окойе
13
Бертола
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
29
Атта
59
Дзаноли
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
16
Букса
3-2-1-3-1
29
Карнесекки
19
Джимсити
4
Хин
31
Коссуну
77
Дзаппакоста
59
Залевски
13
Эдерсон
10
Самарджич
8
Пашалич
7
Сулемана
9
Скамакка
13
Бертола
16
16
13
Бертола
59
Дзаноли
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
59
Дзаноли
32
Эккеленкамп
24
Пиотровски
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
16
Букса
6
Саррага
6
Саррага
16
Букса
10
Дзаньоло
15
Байо
15
Байо
10
Дзаньоло
59
Залевски
16
Белланова
16
Белланова
59
Залевски
31
Коссуну
4
Брешианини
4
Брешианини
31
Коссуну
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
7
Сулемана
11
Лукман
11
Лукман
7
Сулемана
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
17
Iker Bravo
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
17
Iker Bravo
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Удинезе - Аталанта
1
3
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
11
Офсайды
0
3
Количество передач
341
519
Сейвы
0
4
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.37
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Аталанты», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Аталанта»

«Удинезе» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Удинезе
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