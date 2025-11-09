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  • «Рома» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Рома» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 18:50
Рома
09.11.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
42' Л. Пеллегрини (П) 61' З. Челик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
29
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Рома
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
Удинезе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
22
Эрмосо
5
Н'Дика
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
9
Довбик
3-4-1-1-1
40
Окойе
27
Кабаселе
13
Бертола
28
Соле
59
Дзаноли
8
Карлстрем
29
Атта
11
Камара
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
16
Букса
2
Челик
87
Гиларди
87
Гиларди
2
Челик
43
Уэсли
24
Зиолковски
24
Зиолковски
43
Уэсли
7
Пеллегрини
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
7
Пеллегрини
9
Довбик
8
Бальданци
8
Бальданци
9
Довбик
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
27
Кабаселе
16
16
27
Кабаселе
8
Карлстрем
24
Пиотровски
24
Пиотровски
8
Карлстрем
10
Дзаньоло
15
Байо
15
Байо
10
Дзаньоло
16
Букса
9
Дэвис
9
Дэвис
16
Букса
Остались в запасе
Рома
Удинезе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Рома - Удинезе
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
0
Количество передач
488
361
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Удинезе», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Удинезе»

«Рома» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Рома
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