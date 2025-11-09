09.11.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
Удинезе
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
22
Эрмосо
5
Н'Дика
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
9
Довбик
3-4-1-1-1
40
Окойе
27
Кабаселе
13
Бертола
28
Соле
59
Дзаноли
8
Карлстрем
29
Атта
11
Камара
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
16
Букса
2
Челик
87
Гиларди
87
Гиларди
2
Челик
43
Уэсли
24
Зиолковски
24
Зиолковски
43
Уэсли
7
Пеллегрини
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
7
Пеллегрини
9
Довбик
8
Бальданци
8
Бальданци
9
Довбик
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
27
Кабаселе
16
16
27
Кабаселе
8
Карлстрем
24
Пиотровски
24
Пиотровски
8
Карлстрем
10
Дзаньоло
15
Байо
15
Байо
10
Дзаньоло
16
Букса
9
Дэвис
9
Дэвис
16
Букса
Остались в запасе
Рома
Удинезе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Рома - Удинезе
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
0
Количество передач
488
361
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Удинезе», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»