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    Экс-игроки «Волги» вновь просят Мутко о помощи

    Бывшие игроки нижегородской «Волги» вновь попросили президента РФС Виталия Мутко помочь им добиться выплаты задолженности по заработной плате.

    «Повторно обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие и помощь в погашении задолженности перед бывшими игроками нижегородского футбольного клуба «Волга» (ФК «Волга) по выплате премиальных за 2015-2016 сезон чемпионата ФНЛ», — говорится в обращении.

    Ранее футболисты с аналогичной просьбой обращались к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву.

    Напомним, что «Волга» была расформирована летом этого года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.12.2016 11:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 22 декабря 2016, 13:31

      -Волга?Не неслышал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      life85 22 декабря 2016, 12:17

      Как играли - так заплатили ! ! !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > life85 22 декабря 2016, 13:48

      Где там щас НН?В лфл?

      0
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