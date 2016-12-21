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    Рэшфорд и Марсьяль останутся в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающие «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль не покинут «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хочет сохранить обоих игроков в составе на вторую часть сезона. Ранее сообщалось, что форвардов хочет взять в аренду «Вест Хэм».

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Рэшфорд принял участие в 14-ти встречах, отметившись тремя забитыми мячами. На счету Марсьяля один гол в 10-ти матчах.

    Источник: ESPN

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    21.12.2016 18:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 21 декабря 2016, 19:32

      Ух, слава Богу...они должны стать локомотивом, который протащит вторую половину сезона для МЮ.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 декабря 2016, 18:47

      Отлично!

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