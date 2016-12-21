Рэшфорд и Марсьяль останутся в «Манчестер Юнайтед»

Нападающие «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль не покинут «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хочет сохранить обоих игроков в составе на вторую часть сезона. Ранее сообщалось, что форвардов хочет взять в аренду «Вест Хэм».

В нынешнем розыгрыше АПЛ Рэшфорд принял участие в 14-ти встречах, отметившись тремя забитыми мячами. На счету Марсьяля один гол в 10-ти матчах.