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    Кононов и Тимощук посетили тренировку «Баварии»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов и экс-полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук, покинувший казахстанский клуб в декабре нынешнего года, побывали на клубной базе «Баварии», где поприсутствовали на одном из тренировочных занятий мюнхенцев.

    Напомним, 37-летний украинец защищал цвета «Баварии» с 2009 по 2013 год. Ранее сообщалось, что он может стать одним из помощников Мирчи Луческу в «Зените». Сам Тимощук заявлял, что пока не хотел бы вешать бутсы на гвоздь, отметив при этом, что большинство поступающих ему предложений касаются именно тренерской работы.

    Источник: Facebook.com

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    21.12.2016 16:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 21 декабря 2016, 16:22

      Зиниду полезнее посещать тренировки "Ростова".

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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 декабря 2016, 16:13

      Об Анатолии только хорошие воспоминания!

      0
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