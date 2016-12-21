Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Манджукич: «Я не робот»

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич назвал себя человеком страстным, поэтому он предпочитает выражать свои эмоции должным образом.

    «Страсть, мужество и гордость являются важными понятиями. Они представляют собой то, что я хочу чувствовать не только в футболе, но и в личной жизни. Я не могу скрывать свои эмоции, я не робот. Я очень страстный. И это нормально, что я не люблю замены», – сказал Манджукич.

    Напомним, что в матче против «Торино» 30-летний хорват с недовольством воспринял свою замену.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2016 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 декабря 2016, 20:31

      Твои бы качества да нашей сборной.............

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 