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    Симеоне: «Могу и продлить соглашение с «Атлетико»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что может продлить контракт с клубом, а не покинуть его, как об этом пишут испанские СМИ уже не первый день.

    «Все говорят о том, что я покину «Атлетико» через полтора года. Но я могу и продлить соглашение с клубом. Это почему-то никому в голову не приходит.

    Журналисты всегда любили поднимать волну слухов в это вопросе. Пожалуй, мне нужно с этим смириться», – цитирует Симеоне belN Sports.

    После 16 туров «Атлетико» располагается на шестой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 28 очками в своем активе. Отставание от лидирующего «Реала» составляет девять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 декабря 2016, 13:36

      конечно продлевай! Ты и атлетико - как жопа и трусы - созданы друг для друга, твой гнилой стиль тренера и гнилая игра команды идеально подходят

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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 декабря 2016, 10:42

      Не приходит потому что ты первый кто увеличил сумму контракта и уменьшил его длительность одновременно!
      Либо ты валишь, либо нашел в клубе слабое звено в фин.отделе ;)

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