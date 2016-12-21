Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Энрике: «Барселону» всегда может кто-то покинуть»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике всегда готов к тому, что его команду может покинуть кто-то из футболистов. Поэтому в клубе готовы мгновенно найти замену.

    «Мы всегда стараемся усилить состав нашей команды. И руководство клуба работает в этом направлении. Не стоит забывать и о том, что «Барселону» всегда может покинуть тот или иной футболист», – заявил Луис Энрике.

    После 16 туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. На счету команды Энрике 34 очка. Отставание от лидирующего «Реала» составляет три очка.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2016 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 