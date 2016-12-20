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    Шакири: «В «Баварии» при Гвардиоле я был несчастным человеком»

    Бывший хавбек мюнхенской «Баварии» Джердан Шакири рассказал о том, как ему работалось под руководством Хосепа Гвардиолы. Напомним, что сейчас швейцарец играет в составе «Сток Сити».

    «В «Баварии» при Гвардиоле я был несчастным человеком. До этого я играл много матчей и постоянно вносил свой вклад в завоевание титулов. Но в один миг вместо меня стали играть другие футболисты, которые не имели такого положения в команде, как я. Конечно, такая ситуация меня разочаровала, хотя я бы сказал, что конкуренция меня никогда не пугала. Я доказывал игрой, что Гвардиола принимает неправильное решение», — приводит слова Шакири Spox.

    Напомним, что Шакири играл в составе «Баварии» с 2012 по 2015 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2016 08:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +447

      alexidj 20 декабря 2016, 13:29

      эх а ведь чуть в Спартак не попал..

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      Рейтинг: +1643

      Psih86 20 декабря 2016, 10:00

      Этот тикитак наворотил дел,пришел в не победимую команду и уничтожил ее...сейчас Анчи надо не один год чтобы наладить дела!!!

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