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    Пайет: «Запрет произносить имя Роналду моим детям — шутка»

    Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет признался, что слова о запрете своим детям произносить имя Криштиану Роналду не имели под собой серьезной почвы.

    «Я сказал это в рамках шутки, но мои слова произвели очень много шума. Все хотят подлить масла в огонь, поэтому надо кое-что уточнить. Для меня в этом заявлении не было ничего необычного, однако я даже получил несколько смертельных угроз в социальных сетях. Единственное, за что я могу упрекнуть Роналду — победа в турнире, который проходил на моей родине. В остальном, у меня нет ничего против него. Мои дети сейчас в таком возрасте, что обожают Роналду, Месси и Неймара. Ничего удивительного, ведь это лучшие игроки мира. Не вижу смысла запрещать им это», — заявил футболист.

    Напомним, в финале Евро-2016 Роналду был вынужден покинуть поле в первом тайме из-за повреждения, полученного в столкновении с Пайетом.

    Источник: ESPN

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    19.12.2016 23:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 20 декабря 2016, 11:08

      Неудачная шутка...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 20 декабря 2016, 00:47

      Как всегда и бывает, а неадекваты развели истерию

      0
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