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    Рамос удивлен, в голосовании за «Золотой мяч» Иньеста не получил ни одного голоса

    Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что премия «Золотой мяч» ценит испанских футболистов меньше остальных. А также выразил удивление из-за отсутствия голосов за полузащитника «Барселоны« Андреса Иньесты.

    «Удивлен, что Иньеста не получил ни одного голоса в голосовании за «Золотой мяч». Я? Нет, мне они не дают «Золотой мяч», но у Рауля и Иньесты его тоже нет. Испанских игроков ценят меньше», – сказал футболист.

    Напомним, «Золотой мяч» получил нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

    Источник: Marca

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    17.12.2016 19:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 17 декабря 2016, 20:16

      Сейчас не смотрят на игру. Им лишь бы голы.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 декабря 2016, 19:41

      Пирло иньеста хави роббен и тд такие игроки не получали... роналду и месси они самые неудачных сезонах своих даже их получают

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 декабря 2016, 19:39

      Хави Рауль не знаю...иньеста давно должен был его получит... и ты который тышиш реал два лига чемпионов последних ты выиграл им

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