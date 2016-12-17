Рамос удивлен, в голосовании за «Золотой мяч» Иньеста не получил ни одного голоса

Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что премия «Золотой мяч» ценит испанских футболистов меньше остальных. А также выразил удивление из-за отсутствия голосов за полузащитника «Барселоны« Андреса Иньесты.

«Удивлен, что Иньеста не получил ни одного голоса в голосовании за «Золотой мяч». Я? Нет, мне они не дают «Золотой мяч», но у Рауля и Иньесты его тоже нет. Испанских игроков ценят меньше», – сказал футболист.

Напомним, «Золотой мяч» получил нападающий «Реала» Криштиану Роналду.