Энрике – о системе видеоповторов: «Достаточно постоянно обвинять судей в ошибках»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подчеркнул, что ему нравится идея введения системы видеоповторов, которая была испытана на клубном чемпионате мира. По мнению наставника каталонцев, она положит конец обвинениям в адрес судей, допускающих ошибки

«Я обеими руками за введение системы видеоповторов. Футбол обязан развиваться. Поддерживаю все нововведения, призванные оказать помощь арбитрам. Достаточно постоянно обвинять судей в ошибках», – сказал Энрике.