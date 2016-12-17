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    Энрике – о системе видеоповторов: «Достаточно постоянно обвинять судей в ошибках»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подчеркнул, что ему нравится идея введения системы видеоповторов, которая была испытана на клубном чемпионате мира. По мнению наставника каталонцев, она положит конец обвинениям в адрес судей, допускающих ошибки

    «Я обеими руками за введение системы видеоповторов. Футбол обязан развиваться. Поддерживаю все нововведения, призванные оказать помощь арбитрам. Достаточно постоянно обвинять судей в ошибках», – сказал Энрике.

    Источник: AS

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    17.12.2016 18:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 декабря 2016, 19:11

      Согласен. Так объективности в футболе должно стать больше.

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