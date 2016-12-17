Энрике – о системе видеоповторов: «Достаточно постоянно обвинять судей в ошибках»

Согласен. Так объективности в футболе должно стать больше.
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подчеркнул, что ему нравится идея введения системы видеоповторов, которая была испытана на клубном чемпионате мира. По мнению наставника каталонцев, она положит конец обвинениям в адрес судей, допускающих ошибки
«Я обеими руками за введение системы видеоповторов. Футбол обязан развиваться. Поддерживаю все нововведения, призванные оказать помощь арбитрам. Достаточно постоянно обвинять судей в ошибках», – сказал Энрике.