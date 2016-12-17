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    Генич ожидает скорого ухода Симеоне из «Атлетико»

    Российский футбольный журналист и телекомментатор Константин Генич поделился своими ожиданиями о перспективах Диего Симеоне в «Атлетико». По мнению эксперта, специалист склоняется к тому, чтобы покинуть клуб.

    «Атлетико» пока не может проводить трансферы. Зимой подкрепления не стоит ждать. Клуб стал много пропускать. Симеоне своими комментариями, что может в дальнейшем возглавить «Интер», привел к тому, что его задергали. Думаю, он уйдет до окончания контракта. Специалист каждый сезон теряет сильных игроков», – заявил Генич.

    Источник: Спорт FM

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    17.12.2016 09:12
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 17 декабря 2016, 12:21

      этот сезон для атлетико окажется "провальным" и диего свалит в интер

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 декабря 2016, 10:34

      Вот оно..
      Генич во всём виноват.
      А то,Мутко,Мутко..

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