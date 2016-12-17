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    Бундеслига. «РБ Лейпциг» обыграл «Герту», Коноплянка спас «Шальке-04» от поражения в матче с «Фрайбургом»

    В матче 15-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в родных стенах одержал победу над «Гертой» со счетом 2:0. Данный успех позволил хозяевам вырваться в лидеры турнирной таблицы.

    В других встречах игрового дня «Майнц» благодаря хет-трику Данни Латца обыграл «Гамбург», «Шальке-04» ушел от поражения против «Фрайбурга», «Вердер» обменялся голами с «Кельном», «Аугсбург» одолел менхенгладбахскую «Боруссию».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

    Аугсбург – Боруссия М – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хинтереггер, 75.

    Вердер – Кельн – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Руднев, 28; 1:1 – Гнабри, 40.

    Майнц – Гамбург – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Вуд, 21; 1:1 – Латца, 35; 2:1 – Латца, 56; 3:1 – Латца, 67.

    РБ Лейпциг – Герта – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вернер, 40; 2:0 – Орбан, 62.

    Шальке-04 – Фрайбург – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Нидерлехнет, 64; 1:1 – Коноплянка, 75.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2016 19:23
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