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    Неймар: «Из игроков «Реала» я бы выбрал для «Барселоны» Марсело»

    Нападающий «Барселоны» Неймар ответил на вопрос о том, кого из футболистов «Реала» он хотел бы видеть в каталонском клубе.

    «Я бы выбрал Марсело. Почему? Он мой друг! Даже не Криштиану? Нет, я бы взял Марсело.

    Я бы не хотел говорить, у кого тройка нападения лучше, мне это не нравится. Не люблю говорить, что я лучше других, но наше трио творило историю и продолжит это делать.

    Роналду четыре раза выиграл «Золотой мяч», Бэйл проводит отличный сезон, Бензема – прекрасный нападающий, которого я считаю суперзвездой.

    Все они звездные и уважаемые футболисты. Класико – это хорошее, здоровое противостояние», – сказал Неймар.

    Источник: Goal.com

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    16.12.2016 01:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 декабря 2016, 18:23

      По-моему BBC это журналистский штамп, не более, т.к. всех месте, благодаря постоянным поломкам Бэйла, удаётся увидеть по большим праздникам...

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