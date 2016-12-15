«Вест Хэм» хочет включить Марсьяля в сделку по переходу Пайета в «МЮ»

С учётом того кто президент молотков вполне логичное предложение. Только стоит ли. Тут кто-то писал что на Хамеса из Реала стоит менять, что Хамес лучше. ПО мне Пайет больше подойдёт, но и тут Марсьяла надо оставлять. Вон Швайни есть не играющий, Фэллайни бестолковый, да даже Шнайдерлин, но не его. А лучше так Пайета с Антонио на Швайни с Феллайни. Вот это было бы идеально. Иль Шнайдерлина в придачу.
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета, и ради этого трансфера манкунианцам придется расстаться с одним из своих игроков.
Сообщается, что лондонцы готовы пойти на эту сделку, однако требуют, чтобы в нее был включен нападающий команды Моуринью Антони Марсьяль.
Напомним, Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» летом 2015 года. Сообщалось, что сумма трансфера составляла 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.
Пайет в составе «Вест Хэма» сыграл 17 встреч, отметился тремя точными ударами и семью голевыми пасами. Его стоимость Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.