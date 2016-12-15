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    «Вест Хэм» хочет включить Марсьяля в сделку по переходу Пайета в «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета, и ради этого трансфера манкунианцам придется расстаться с одним из своих игроков.

    Сообщается, что лондонцы готовы пойти на эту сделку, однако требуют, чтобы в нее был включен нападающий команды Моуринью Антони Марсьяль.

    Напомним, Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» летом 2015 года. Сообщалось, что сумма трансфера составляла 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

    Пайет в составе «Вест Хэма» сыграл 17 встреч, отметился тремя точными ударами и семью голевыми пасами. Его стоимость Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    15.12.2016 23:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:41

      С учётом того кто президент молотков вполне логичное предложение. Только стоит ли. Тут кто-то писал что на Хамеса из Реала стоит менять, что Хамес лучше. ПО мне Пайет больше подойдёт, но и тут Марсьяла надо оставлять. Вон Швайни есть не играющий, Фэллайни бестолковый, да даже Шнайдерлин, но не его. А лучше так Пайета с Антонио на Швайни с Феллайни. Вот это было бы идеально. Иль Шнайдерлина в придачу.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 декабря 2016, 01:31

      Кто вообще такой бред выдумал? Мне интересно посмотреть на этого ретарда...

      2
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > ivanthebest 16 декабря 2016, 09:50

      ++++ бред полнейший, Паету уже 29, у Марсьяля еще все впереди

      1
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