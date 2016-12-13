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    Будогосский считает удаление Гранквиста в матче с «Ниццей» несчастным случаем

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с удалением защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста в матче группового этапа Лиги Европы против «Ниццы» (1:2). Напомним, футболист получил красную карточку, а в ворота российского клуба был назначен пенальти.

    «На мой взгляд, этот эпизод надо рассматривать как единое целое. Если его поделить, то в первой части будет нарушение правил и, может быть, красная карточка, но этот момент выбивается из тех критериев, которые являются основанием для вынесения каких-либо наказаний.

    Гранквист играет в мяч, и у него нет стремления нанести травму своему сопернику. Он даже, скорее всего, не видит, что тот движется ему наперерез. Я бы охарактеризовал этот эпизод как несчастный случай. Такое бывает, когда два футболиста сталкиваются и кто-то получает травму. Не вижу оснований для вынесения столь жестких дисциплинарных санкций», – сказал Будогосский в эфире программы «Свисток».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2016 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 14 декабря 2016, 06:15

      Это точно.

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