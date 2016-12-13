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    Бузникин: «Для «Краснодара» в Лиге Европы выпал не самый приятный жребий»

    Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказал мнение о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, российской команде будет тяжело противостоять «Фенербахче».

    «Жребий не самый приятный выпал, поэтому можно сказать, что тяжело будет в любом случае, даже если смотреть по дате матча. Плюс в Турции играть всем тяжело, учитывая, какую атмосферу там создают болельщики. Это я знаю по себе. С этой точки зрения психологически будет не просто.

    С футбольной точки зрения, если рассматривать жребий, то могло быть даже хуже, а могло быть и лучше. «Фенербахче» очень сильный соперник, но сам по себе жребий абсолютно рабочий. Здесь ключевым моментом будет то, как мы подготовимся к этому сопернику», – сказал Бузникин.

    Источник: Спорт FM

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    13.12.2016 07:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 декабря 2016, 08:51

      Надо играть и обыгрывать турок! Удачи краснодарцам!

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