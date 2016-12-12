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    Ваха считает «Ростов» худшим жребием для «Спарты» в 1/16 финала ЛЕ

    Полузащитник «Спарты» Лукаш Ваха расстроен итогами жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы по результатам которой пражанам предстоит сыграть с «Ростовом». По мнению игрока, желто-синие – очень сильная команда, поэтому чешскому клубу лучше было бы встретиться с «Краснодаром», который он выбил из прошлого розыгрыша турнира на этой же стадии (1:0, 3:0).

    «Мы были готовы к чему угодно, но это на самом деле худший вариант из всех, которые были возможны. Лучше бы попали на «Краснодар», с которым мы встречались в прошлом сезоне. Неудачный жребий. «Ростов» продемонстрировал в Лиге чемпионов на что он способен. Например, в матче с «Баварией». Но с другой стороны, дорога на этот матч займет не слишком много времени.

    Было бы здорово снова преодолеть барьер в виде российской команды, но в этот раз это будет сделать очень нелегко. У нас есть небольшое преимущество ввиду того, что ответный поединок состоится в Праге», – сказал Ваха.

    Источник: ФК «Спарта»

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    12.12.2016 17:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 12:38

      Правильно боится. Шансов нет.

      0
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 21 января 2017, 08:12

      Надеемся,что Ростов ещё порадует всех в ЛЕ! Удачи Ростову!

      0
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      Рейтинг: +25

      Mavlu 13 декабря 2016, 08:45

      Сейчас бы Спарта приехала....а в феврале будет сложнее. Но проходить надо...

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 13 декабря 2016, 07:42

      Для нас Спарта тоже не самый лучший вариант, но и не самый худший. Сбалансированная команда. Уверен Бекиеч разберет ее до косточек и объяснит мужикам как с ними играть. Верим в РОСТОВ! МУЖИКИ!!!!

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 декабря 2016, 05:42

      Ростов -Спарта, они УЖЕ боятся, это хорошо, надеюсь наши не оплошают

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 декабря 2016, 00:25

      Сладко поет - бдительность терять нельзя!!

      0
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 12 декабря 2016, 22:40

      Главное, не повестись на эти сладостные дифирамбы.

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      Рейтинг: +193

      Борис23 12 декабря 2016, 21:04

      Ну готовьтесь!

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 12 декабря 2016, 20:45

      Вот как Ростов заявил о себе))) искренне рад за болельщиков ростовчан, и за город)) Ростов-папа))))

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      Рейтинг: +6913

      батог 12 декабря 2016, 20:16

      Ростов вперед! Спарта уже описалась!

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