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    Виллиан: «Гибель игроков «Шапекоэнсе» – ужасная трагедия для Бразилии»

    Полузащитник «Челси» Виллиан выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Колумбии, на борту которого находились футболисты «Шапекоэнсе». Напомним, что 28-летний хавбек посвятил свой гол в ворота «Манчестер Сити» в матче 14-го тура АПЛ бразильской команде.

    «Я снял повязку и показал ее болельщикам и камерам, всем, потому что для Бразилии это был очень сложный момент, особенно для семей и игроков из «Шапекоэнсе». Это была ужасная трагедия. Я хочу сказать их семьям: «Да храни вас Бог», – заявил Виллиан.

    Источник: ФК «Челси»

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    11.12.2016 13:07
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