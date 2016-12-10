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    Бубнов: «С лигочемпионским опытом «Ростов» имеет шансы на победу в Лиге Европы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о выступлении «Ростова» на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, по его итогам донской клуб получил право выступить в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка данной стадии пройдет 12 декабря.

    «Очевидно, что благодаря такому выступлению в Лиге чемпионов ростовчане заслужили любовь болельщиков, и теперь они наверняка смогут простить команде многое, в том числе и неудачи в чемпионате России. Кроме того, «Ростов» обрел ценный опыт и уверенность в себе и теперь получит шанс побороться за победу в Лиге Европы. Но, конечно, многое будет зависеть от жребия и будущих соперников россиян», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.12.2016 16:02
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +18

      alexmc 13 декабря 2016, 00:59

      Ростов только начал свое дело в Европе!!!!!!!!!! бугага завидует! Злится!)))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 декабря 2016, 15:56

      Ростов весной будет сильнее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 декабря 2016, 12:03

      Без усиления никак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 декабря 2016, 10:14

      Удачи Ростову!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +709

      monser08 11 декабря 2016, 09:55

      Оптимист ёпт. Хоть бы не обосрались весной все клубы хором.

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 декабря 2016, 00:05

      Пока настрой у команды боевой..
      Уверен, что он будет таким же и в феврале..
      Какая будет форма - будем также надеяться, что боевая..

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 10 декабря 2016, 22:28

      В феврале тяжело будет, поэтому желателен соперник типа АПОЭЛя, а не шальке. Если пройдут 1/16 то дальше никто не страшен. Удачи МУЖИКИ!!!

      3
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      Рейтинг: +65

      Кузьма Кузьмин 10 декабря 2016, 21:59

      Только бы не распродали половину команды, а то плакало удачное выступление Ростова в ЛЕ

      3
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      Рейтинг: +206

      aMur 10 декабря 2016, 21:37

      Если толко московскопитерские не будкт палки в колеса вставлять, в виде растаскивания команды и судейского беспредела

      4
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 10 декабря 2016, 21:13

      Надо сразу сильных выбивать, а дальше по убывающей. В идеале. И состав бы не растерять.

      3
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