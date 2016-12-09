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    В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на седьмое место, пропустив вперед Португалию

    По результатам матчей еврокубков на этой неделе Россия пропустила Португалию на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

    Результаты российских команд на этой неделе: «Тоттенхэм » ЦСКА (3:1), ПСВ – «Ростов» (0:0), АЗ – «Зенит» (3:2), «Ницца» – «Краснодар» (2:1). Таким образом, Россия набрала 0,2 балла.

    Результаты португальских команд на этой неделе: «Бенфика» – «Наполи» (1:2), «Порту» – «Лестер» (5:0), «Легия» – «Спортинг» (1:0); «Брага» – «Шахтер» (2:4). «Бенфика» и «Порту» попали в плей-офф Лиги чемпионов и принесли стране бонусные очки. Португалия получила 2 балла.

    Теперь Россия имеет 48,732 очка, Португалия – 48,999. На восьмом месте находится Украина – 42, 233.

    Таблица коэффициентов УЕФА сезона-2016/17 определяет представительство стран в еврокубках в сезоне-2018/19.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 01:27
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +790

      denisov 12 декабря 2016, 18:04

      надо догонять

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 12 декабря 2016, 11:47

      Ну весенняя стадия тоже же в зачёт идет, ну в этот сезон?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 декабря 2016, 23:30

      Ничего страшного, в этом сезоне Лигу Европы выиграем и всё ок будет !

      1
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 10 декабря 2016, 21:48

      Потому-что такие команды как спартак .................

      2
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 10 декабря 2016, 15:38

      А кто Россию вообще пустил в этот рейтинг!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 декабря 2016, 00:19

      Потеряли 6-е место!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 декабря 2016, 13:56

      Один Ростов достойно играл. Ницца и АЗ выставили резервные составы, но тем не
      менее Зенит и Краснодар не смогли их одолеть, хотя должны были обыгрывать
      без проблем. Все это грустно и стыдно за российский футбол. Тут как-бы удержаться на 7 месте.

      1
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      ...
      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > vgarakh 19 декабря 2016, 15:02

      где у АЗ был неосновной состав-ты уж совсем перегнул,хотя с тем что должны были укатывать в одну калитку ЭТО ФАКТ(НЕСЛУЧИВШИЙСЯ)

      0
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 9 декабря 2016, 12:37

      Устали! Отдохнут и всё наладится)

      1
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 9 декабря 2016, 12:29

      за исключением Ростова все сыграли безобразно-ладно бы бились-отбывали номер,все уже в отпуске...у Зенита вообще ,кроме Жулиано,отметить некого...Дзюбиньо игрок штрафной-ногу подставит если вовремя-хорошо,а так ни скорости,ни дриблинга(хотя с маниакальным упорством пытается его продемонстрировать),ни удара....(((грустно,последний тур всегда так почему-то...

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > SPACE TRUCKIN 10 декабря 2016, 23:32

      Ну тебе с дивана виднее конечно как голы забивать надо ! Куда там Дзюбе с Жулиано !

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 9 декабря 2016, 11:50

      кроме Ростова в последнем туре все слили. Откуда очки, если на последнюю игру выходили с чемоданным настроением??? Краснодар явно мог взять очки, но не сделал этого. Играли спустя рукава. Как всегда Лодыркин свои голы привез... У ЦСКА в обороне дыры которые не залатать...Вот и потери очков...ЦСКА из такой группы не вышел даже в лигу европы... Стыдобище....

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