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    Моуринью попросил УЕФА не проводить матчи в Восточной Европе в декабре

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал УЕФА не проводить игры в Восточной Европе в декабре.

    Такое заявление португалец сделал перед матчем 6-го тура Лиги Европы с «Зарей», который состоится сегодня, 8 декабря.

    «Поле стадиона в Одессе очень жесткое, трава промерзла. Надеюсь, в УЕФА знают о состоянии газона и понимают, какая погода на Украине и в Восточной Европе в середине декабря. Им следует пересмотреть расписание и не позволять играть здесь при таком холоде. Это большая проблема. «Заря» пытается немного прогреть верхний слой газона, но они не волшебники. Остается надеяться, что все пройдет хорошо», – сказал португалец.

    Источник: Skysports

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    08.12.2016 09:55
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 8 декабря 2016, 20:19

      УЕФА откажет

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 декабря 2016, 16:26

      Хорош отмазы лепить Жозе! Чтоб сегодня вышли и насунули хохлам по самое не балуй!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 декабря 2016, 11:11

      В чем то он прав. Стоимость игроков Топ клубов бешеная и калечить их на таких полях это безумие. Все равно, что ездить на дорогущих машинах по ухабам и бездорожью.

      4
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 8 декабря 2016, 11:04

      давно пора

      0
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 8 декабря 2016, 10:56

      Да вообще пора ФИФА подсуетиться чтобы у всех футбольный сезон начинался с началом года (это же логично) и тогда подобная проблема исчезнет сама собой и награды будет проще вручать, а то сейчас беспорядок... ЗМ дают по окончании календарного года , а не сезона это совсем не логично

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 декабря 2016, 10:40

      Надо чтобы Ска-Хабаровск кубок России выиграл - вот тогда вы бы в гейропе просрались.

      10
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > lra 8 декабря 2016, 14:58

      Луч не пропустят(помню как их и океан используя все средства их из вышки выжимали)а ска похоже серьёзно настроен.Удачи!

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Gullit 76 8 декабря 2016, 15:56

      Да, было дело, согласен!

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Gullit 76 8 декабря 2016, 23:49

      Мощно :) Плюсую :)))

      -2
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 8 декабря 2016, 10:36

      Ну в восточной может и не стоит.А вот Зенит точно может принимать. На стадионе всегда будет +7-10,в любое время года + крыша.Так что Зенит к этому точно не относится.Поэтому глупо всех под одну гребёнку нести

      -1
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > GoldPlayFIFARus9 8 декабря 2016, 11:54

      Да когда Зенит стадион достроит уже во всем мире глобальное потепление будет.

      0
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Mityai90 8 декабря 2016, 12:25

      Во 1-х,его строит не Зенит,а во 2-х,срок сдачи 26 Декабря,то есть осталось несколько недель. Да и эти шутки за 300 уже больше напоминают детсад

      -1
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      ...
      Рейтинг: +664

      Mityai90 > GoldPlayFIFARus9 9 декабря 2016, 09:22

      Зато разворованные деньги из бюджета страны далеко не напоминают детсад.

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 8 декабря 2016, 10:23

      Это он еще в Томске не играл в -15 с ветром и снегом ) Слабак!

      7
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      ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > turist82 8 декабря 2016, 10:37

      В ФИФА есть запрет,что нельзя играть при -15.а так же других сопутствующих условиях(типа ветра ливней,метели и т.п..)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > GoldPlayFIFARus9 8 декабря 2016, 10:40

      Я и говорю - слабак )) У нас играют..что аж мяч в снегу теряется )))

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > lra 8 декабря 2016, 15:57

      На начало матча было -11

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 8 декабря 2016, 10:22

      Но раньше играли ведь - ничего, нормально было

      0
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 8 декабря 2016, 10:14

      Ну тогда всей европой переходите на систему весна-осень.

      2
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