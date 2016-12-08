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    Моуринью заявил, что не считает себя лучшим тренером в мире

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии гостевого матча 6-го тура Лиги Европы против «Зари» подчеркнул, что не считает себя лучшим специалистом в профессии.

    – Вернидуб на пресс-конференции сказал, что вы один из лучших тренеров мира и что он хотел бы пройти стажировку в вашем клубе.

    – Мне очень приятно, но не считаю себя лучшим. Таких не бывает. Тренер может быть лучшим, например, в этом чемпионате. Он учится у меня так же, как и я учусь у него. Я учусь у своих коллег после каждой игры. Если завтра научусь чему-то новому, буду очень рад.

    Напомним, что матч «Заря» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в четверг и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Заря» Луганск

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    08.12.2016 06:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33747

      zra78 8 декабря 2016, 09:11

      А разве кто так считал

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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 декабря 2016, 07:39

      Что стало с Жозе? Заболел? Его некоторые последние интервью просто шокируют... Или излечился от нарциссизма? Так он им никогда не болел, он умышленно создавал себе имидж нарцисса! Ну, тогда решил, возможно, сменить имидж... Результаты обязывают... Они не столь блестящи.

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