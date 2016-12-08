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    Известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

    В среду завершился групповой этап Лиги чемпионов, и определились последние участники стадии 1/8 финала турнира.

    С первых мест своих групп в плей-офф вышли «Арсенал», «Наполи», «Барселона», «Атлетико», «Монако», «Боруссия» Д, «Лестер» и «Ювентус».

    Вторые места заняли «ПСЖ», «Бенфика», «Манчестер Сити», «Бавария», «Байер», «Реал», «Порту» и «Севилья».

    Кроме того, с третьих мест пробились в 1/16 финала Лиги Европы «Лудогорец», «Бешикташ», «Боруссия» М, «Ростов», «Тоттенхэм», «Легия», «Копенгаген» и «Лион».

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 декабря в Ньоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 01:12
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2888

      absent32 8 декабря 2016, 15:15

      мне больше интересно вот что - основная масса проголосовавших не доверяет источнику))) а что, какие-то другие результаты?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 декабря 2016, 11:48

      Мы опять с ярмарки едим.

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 8 декабря 2016, 11:35

      А где же Гинер??? Что молчит про "предпочтительнее Зенит, чем Ростов"!!! Где твой супер-клуб! Четвёртый год в подряд вылетаете!!! Получается лучше Зенит чем ЦСКА!!! Так вот! В Европе судей не подкупишь и не припугнешь Евгений Леонорович, это в России прокатывает только!

      3
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      Рейтинг: +399

      kella 8 декабря 2016, 09:15

      А вот и результаты жеребьевки:
      Севилья-Боруссия
      Байер-Барселона
      Порту-Арсенал
      Реал-Наполи
      ПСЖ-Ювентус
      Бенфика- Монако
      Бавария -Лестер
      Ман.Сити-Атлетико


      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > kella 8 декабря 2016, 09:29

      Я согласен на такое!Кроме пары МанСити Атлетико))

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 декабря 2016, 04:54

      Лестер я думаю уже задачу на лч выполнил все же выйти в 1/8 уже хорошо

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 декабря 2016, 04:48

      Из победителей Лестер, Монако и Наполи выглядят лакомыми кусочками.

      -1
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      Рейтинг: +25

      xxandrrr 8 декабря 2016, 04:46

      Интересно будет глянуть жеребьевку. Ну и болеем за ростовчан и петербуржцев!

      4
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов > xxandrrr 8 декабря 2016, 17:17

      а Краснодар?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 декабря 2016, 01:35

      За немощными коняхами, которые уже который год нихера не могут в европе показать, особо порадовали поляки, выбившие португез из весенних еврокубков... Плюс в копилочку нашу... Не своими победами, так хоть поражениями соперников...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 8 декабря 2016, 01:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да..., "Ростову" повезло, но далее..., на кого попадет. В худшем раскладе вылет сразу.((((

      -5
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      Рейтинг: +38

      -lol- > monkey1958 8 декабря 2016, 04:20

      Повезло? Группа в разы сильнее ЦСКАшной. И все равно затащили 3 место

      5
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > -lol- 8 декабря 2016, 04:49

      2 годацска не везло с гркппой как ростову в этом году кстати но в этом группа ровная а итог тот же может дело не только в группе(

      5
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      Рейтинг: +145

      Danjer > FENIX-SL 8 декабря 2016, 06:23

      А когда Зенит нагнул Баварию 4:0,а когда выиграл суперкубок у МЮ???можно много матчей перечислять,Боррусию Д на выезде 0:1 ,и т.д.Но суть в чем,да Ростов вообще красавчики,молодцы,уважуха им,но ты не обсирай и не унижай другие клубы,чет дохуя зазвездились,а если бы не то,не другое,все играют в одинаковых условий,многие наши клубы играли и в еврокубке и в рфпл,и ничего,не сдохли,все так играют!!!!так что не надо тут кричать на лево,на право!!!!!

      2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > monkey1958 8 декабря 2016, 06:41

      дайте еще 10 матчей сыграть Ростову с Баварией , хрен он выйграет а в этом году повезло!!!!!! только упоротый олень станет это отрицать...палка раз в год стрельнула , а Бавария прослакала......

      0
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский > RotBerg 8 декабря 2016, 08:03

      Я тоже считаю Зеню лучшим российским клубом, но с такой лавкой и финансами можно об этом не говорить. Болелы Зени хватит соревноваться с Ростовом! Некрасиво как-то. Вон ЦСКА, который год подряд вылетает из всех кубков уже осенью, неговоря уже о всяких Спамах и Локо...

      3
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > Денис Ростовский 8 декабря 2016, 09:27

      Спасибо за добрые слова!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > 8 декабря 2016, 09:30

      Да всё понятно! Денег мало как у столицы!! Но радость то какая...сразу мимо ЛЕ в ЛЧ!!!! Да не удержали ничью в Испаниии...но кроме 5:0 в Мюнхене (кста после пеналя) стыдиться нечего!! Спасибо КОМАНДЕ!!!! Украденное "золото" прошлого чемпа хер с ним!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Денис Ростовский 8 декабря 2016, 11:47

      Не каждый клуб попадает ежегодно в Еврокубки.... раз уж ежегодно то преимущество над остальными у ЦСКА и Зенита очевидно..и Не забывай кто первым в истории отечественного футбола выйграл кубок УЕФА....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > RotBerg 8 декабря 2016, 11:49

      Никто не спорит, что Зенит в этом году молодцы и в рейтинг России очки приносят! И Баварию вы обыграли. Но вспомни в каком турнире??!! В Лиге УЕФА! Та Бавария не тянула тогда на Лигу Чемпионов и тот Зенит был на голову сильнее нынешнего! Много можно перечислять. Но факт в том, что Ростов в сравнении с Зенитом, как "бомж с арабским шейхом" вот где разница! У нас весь состав оценивается в стоимость вашей покупки Витселя!!! У нас Гранат звезда из дубля Спартака!!! У нас на Дону команда сейчас и мы ей гордимся, именно КОМАНДА,КОЛЛЕКТИВ, СЕМЬЯ!!! А у вас КОКОША тренера посылает в прямом эфире!!! Пока страна видит в вашей команде только богатых индивидуальностей, а команды пока у вас нет!!! И мы на небесах не от результата, а от настроя игроков и их желания порадовать нас своей игрой!!! МУЖИКИ!!!

      1
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      Рейтинг: +145

      Danjer > FENIX-SL 8 декабря 2016, 12:29

      Ну да Зенит показал чего стоит в еврокубках в этом сезоне,на первом месте без единого поражения,да противники мало известные,но играют они хорошо,и достойные соперники,так что не надо,в этом сезоне Зенит молодец!!!!

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > FENIX-SL 8 декабря 2016, 14:55

      уйдет Азмун, Нобуа уже 31,Калпчеву еще больше и кончится вся история, не успев начаться

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > monkey1958 8 декабря 2016, 14:58

      и про 0-5 в Мюнхене забыли)))

      -1
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