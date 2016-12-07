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    Головин настраивается на победу над «Тоттенхэмом»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал предстоящий матч с «Тоттенхэмом» очень важным не только для своей команды, но и для соперника.

    «Это очень важная игра как для нас, так и для «Тоттенхэма». Ничего особенного о «Уэмбли» сказать не могу, только о том, что это очень важный матч.

    Думаю, каждый из нас всегда играет в первую очередь для тренера. Тренер доверяет ему, и каждый пытается выложиться по максимуму, оправдать доверие.

    Это важный матч с очень сильным соперником. Очень хочется в таких матчах побеждать. Лига Европы – это еще один важный турнир для нас», – сказал Головин.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – ЦСКА состоится в среду, 7 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2016 08:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 8 декабря 2016, 02:01

      Вы бы свою игру хоть бы по телеку посмотрели. Пешеходы - тугодумы.

      0
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 7 декабря 2016, 10:04

      главное не позорьте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 декабря 2016, 10:03

      давайте счет 1-2 покажите на что способны,и обрадуйте Слуцкаря победой на последок и всю Россию!

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 7 декабря 2016, 09:02

      Очень хочется много-много игр, но пока не побеждаете, а Игорёк всё пропускает и пропускает

      -1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 декабря 2016, 08:51

      Да

      0
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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 7 декабря 2016, 08:48

      О шахте надо думать, о шахтЕ!

      0
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