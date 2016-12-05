РФПЛ. «Краснодар» поделил очки с «Крыльями Советов»

При всех тренерах у Крыльев не выигрывали и не выиграем. По моему на игру и ставки не принимаются (может и ошибаюсь)
В матче 17-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1. На гол Федора Смолова гости ответили точным ударом Сергея Корниленко.
Таким образом, краснодарский клуб набрал 28-е очко, однако остался на пятом месте в турнирной таблице. В активе самарцев – 15 баллов и 12-я позиция.
Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур
Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Смолов, 48; 1:1 – Корниленко, 71.
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо, Ахмедов (Окриашвили, 59), Смолов.
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Бато, Цаллагов, Маргасов, Башкиров, Чочиев (Зинков, 58), Молло (Божин, 83), Паскуато, Корниленко (Садик, 89).
Предупреждения: Газинский, 44 – Маргасов, 65; Лория, 87; Яценко, 90+5.