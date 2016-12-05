Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РФПЛ. «Краснодар» поделил очки с «Крыльями Советов»

    В матче 17-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1. На гол Федора Смолова гости ответили точным ударом Сергея Корниленко.

    Таким образом, краснодарский клуб набрал 28-е очко, однако остался на пятом месте в турнирной таблице. В активе самарцев – 15 баллов и 12-я позиция.

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Смолов, 48; 1:1 – Корниленко, 71.

    Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо, Ахмедов (Окриашвили, 59), Смолов.

    Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Бато, Цаллагов, Маргасов, Башкиров, Чочиев (Зинков, 58), Молло (Божин, 83), Паскуато, Корниленко (Садик, 89).

    Предупреждения: Газинский, 44 – Маргасов, 65; Лория, 87; Яценко, 90+5.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 5 декабря 2016, 22:40

      При всех тренерах у Крыльев не выигрывали и не выиграем. По моему на игру и ставки не принимаются (может и ошибаюсь)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 5 декабря 2016, 22:27

      НУ ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО< СЛЯПОЙ> НЕ ВИДИТ, ЧТО ШАЛИМОВ НЕ ТОТ ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ НУЖЕН! ОТСТАВКА НЕИЗБЕЖНА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 декабря 2016, 21:54

      Если и Ницце проиграют - реально кресло под шалимовым качаться начнёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 5 декабря 2016, 21:30

      Что за состав? Где Ари, Лаборде, Вандерсон, Перейра? Все больные? Шалимов, конечно, игрок был авторитетный, но для создания КОМАНДЫ этого мало!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 21:24

      Краснодар расстроил. Теперь у них борьба только за 4-5 место намечается, в Лигу Европы бы попасть

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 декабря 2016, 20:58

      Фёдор вроде молодец но кпд низкое, столько ударов и только один опасный.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 