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    Моуринью: «Пенальти на последних минутах? Без комментариев»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился наблюдениями от матча 14-го тура АПЛ против «Эвертона». Напомним, манкунианцы упустили победу в этой игре, пропустив с пенальти на 89-й минуте.

    «Назначенный пенальти в пользу «Эвертона»? Без комментариев. Мы были лучшей командой сегодня, а результат не отражает того, что было на поле. Могу ли я сделать что-нибудь, что повлияло бы на наше невезение? Нет. Мы должны продолжать работать так, как умеем», – заявил Моуринью.

    Источник: BBC

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    05.12.2016 00:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 6 декабря 2016, 11:53

      А то опять в карцер отправят его...)))

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