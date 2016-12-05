Моуринью: «Пенальти на последних минутах? Без комментариев»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился наблюдениями от матча 14-го тура АПЛ против «Эвертона». Напомним, манкунианцы упустили победу в этой игре, пропустив с пенальти на 89-й минуте.

«Назначенный пенальти в пользу «Эвертона»? Без комментариев. Мы были лучшей командой сегодня, а результат не отражает того, что было на поле. Могу ли я сделать что-нибудь, что повлияло бы на наше невезение? Нет. Мы должны продолжать работать так, как умеем», – заявил Моуринью.