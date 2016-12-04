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    Дзагоев: «Не верю в слухи об уходе Слуцкого»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Лично для меня уход Леонида Викторовича – это просто слухи, таких слухов миллион, и появляются они постоянно. Это случается со всеми тренерами. Сложно что-либо комментировать, не обладая фактами. Когда будет конкретика, тогда я скажу, верю в то, что он покинет команду, или не верю», – сказал футболист.

    Ранее сообщалось, что специалист может объявить об отставке после матча с «Тоттенхэмом».

    Источник: Р-Спорт

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    04.12.2016 10:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 5 декабря 2016, 14:30

      скорей всего уйдет

      0
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 5 декабря 2016, 10:35

      Не надо слухами жить.Уйдет,на смену придет другой!Поглядим.Сейчас надо состав окультурить,для начала!

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 4 декабря 2016, 14:17

      Верю не верю-- развели здесь ромашка понимаищ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 декабря 2016, 13:27

      Верю не верю. Он то всё время почти травмирован был, так что зачем его то спрашивать. Слухов много, как и претендентов на его место. А так по сути правильное интервью и ответ. Слухи никогда не комментируют, на то они и слухи, что часто оказываются неправдой и кто-то и=за них только пиарится.

      0
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 декабря 2016, 11:50

      Не слухи , а факт.
      Феола недоделанный.

      -1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 4 декабря 2016, 11:43

      УЙДЁТ ИФА СОТКА

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 декабря 2016, 11:28

      Во-первых, сейчас игроку не этично обсуждать уход (или переход) главного тренера из команды. Во- вторых, нет оснований для обсуждения этого
      вопроса. Есть только слухи, которые не обсуждаются и эти слухи возникли
      только от журналистов СМИ. Вот Президент ПФК ЦСКА Е.Л. Гинер сообщит,
      вот тогда можно будет и обсуждать. А пока нет темы для обсуждения.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 декабря 2016, 11:17

      Ждём официоза.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 декабря 2016, 11:15

      Надоели эти слухи, ну уйдёт и уйдёт. Будут отставка скажут, а так то чего гадать и какая кому разница кто будет ЦСКА тренировать, кроме фанатов ЦСКА

      3
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      Рейтинг: +82

      Mi6 4 декабря 2016, 10:53

      Все верят и надеются, а он нет.

      -2
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