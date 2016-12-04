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    Бундеслига. «Гамбург» обыграл «Дармштадт», одержав первую победу в чемпионате

    В матче 13-го тура Бундеслиги «Гамбург» в гостях оказался сильнее «Дармштадта» со счетом 2:0, одержав первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Германи. Отметим, что голы в этой встрече забили Михаэль Грегоритч и Матиас Озтрзолек.

    Добавим, что оба клуба после данного результата продолжают находиться в зоне вылета турнирной таблицы.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

    Дармштадт – Гамбург – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грегоритч, 30; 0:2 – Озтрзолек, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2016 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 6 декабря 2016, 00:36

      да наконец то блять,не прошло и года.Динозавры не дадут своим часам остановиться))

      -1
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