Бундеслига. «Гамбург» обыграл «Дармштадт», одержав первую победу в чемпионате

В матче 13-го тура Бундеслиги «Гамбург» в гостях оказался сильнее «Дармштадта» со счетом 2:0, одержав первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Германи. Отметим, что голы в этой встрече забили Михаэль Грегоритч и Матиас Озтрзолек.

Добавим, что оба клуба после данного результата продолжают находиться в зоне вылета турнирной таблицы.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

Дармштадт – Гамбург – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Грегоритч, 30; 0:2 – Озтрзолек, 90.

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