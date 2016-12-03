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    Энрике: «Я предупреждал футболистов. Результат несправедлив»

    Главный тренер «Баресслоны» Луис Энрике прокомментировал исход матча 14-го тура Примеры против «Реала» (1:1), в котором каталонцы упустили победу на последних минутах.

    «Я предупреждал футболистов и просил не допускать ошибок. Говорил им, что нужно быть более внимательными, когда игроки «Реала» получают мяч, находясь спиной к воротам, однако удержать победу все равно не получилось.

    Очевидно, что нам нужно начинать играть лучше, но сегодняшний результат несправедлив», – сказал Энрике.

    После 14 туров «Барселона» находится на чистом втором месте, отставая от «Реала» на шесть очков.

    Источник: Marca

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    03.12.2016 21:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      kamilchik 4 декабря 2016, 01:59

      Барса могла и проиграть. П о статистике у Реала было больше моментов. Повезло Барсе что у Реала бревно под номером 9 и не играли Кроос и Бэйл.

      1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 3 декабря 2016, 22:24

      Повезло им!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 3 декабря 2016, 21:46

      Главный тренер «Баресслоны» .
      мда. Даже название клуба написать не могут.

      1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 3 декабря 2016, 21:13

      Это футбол надо до конца бороться

      4
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