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    Чемпионшип. «Ньюкасл» уступил «Ноттингему»

    В матче 19-го тура Чемпионшипа «Ноттингем» со счетом 2:1 обыграл «Ньюкасл». Один гол победителей на счету Никласа Бендтнера, второй забил в свои ворота Джамааль Лассель. За «сорок» отличился Мэтт Ричи.

    «Ньюкасл» находится на первой строчке, откуда его может потеснить «Брайтон», играющий в субботу против «Кардиффа».

    «Ноттингем» набрал 25 очков и поднялся на 13 место.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 19-й тур

    Ноттингем – Ньюкасл – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ричи, 45; 1:1 – Бендтнер, 52; 2:1 – Лассель, 86 (в свои ворота).

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 00:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 3 декабря 2016, 09:44

      ...немного не повезло с отскоком в последнем мяче, автогол случился. Бывает. Но два пенальти отразить в 1м тайме - это говорит о многом. Ньюкасл вернется.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 декабря 2016, 06:47

      Тяжко бремя лидерства в Чампионшипе, все хотят обыграть.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 декабря 2016, 04:13

      Ну как же так?

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