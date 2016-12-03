Чемпионшип. «Ньюкасл» уступил «Ноттингему»

...немного не повезло с отскоком в последнем мяче, автогол случился. Бывает. Но два пенальти отразить в 1м тайме - это говорит о многом. Ньюкасл вернется.
В матче 19-го тура Чемпионшипа «Ноттингем» со счетом 2:1 обыграл «Ньюкасл». Один гол победителей на счету Никласа Бендтнера, второй забил в свои ворота Джамааль Лассель. За «сорок» отличился Мэтт Ричи.
«Ньюкасл» находится на первой строчке, откуда его может потеснить «Брайтон», играющий в субботу против «Кардиффа».
«Ноттингем» набрал 25 очков и поднялся на 13 место.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 19-й тур
Ноттингем – Ньюкасл – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Ричи, 45; 1:1 – Бендтнер, 52; 2:1 – Лассель, 86 (в свои ворота).