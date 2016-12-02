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    «Матч ТВ» торгуется с Ла Лигой относительно цены на показ матчей Примеры

    «Матч ТВ» продолжает переговоры с Ла Лигой о покупке прав на трансляции матчей Примеры. Об этом рассказала генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

    – Телеканал покупает права на трансляцию матчей европейских футбольных чемпионатов за немалые деньги и при этом показывает их бесплатно. Какова бизнес-модель? Оправдывают себя такие вложения?

    – Вы теперь понимаете меня в связи с ситуацией с покупкой прав на чемпионат Испании по футболу. Мужчины, я всегда в вас верила и считала вас умными. Где бы я ни оказалась, ко мне обязательно подходят мужчины с вопросом: когда будет Ла Лига? Теперь вы знаете ответ на этот вопрос. Мы все считаем.

    Если мы понимаем, что нам это экономически выгодно, то мы покупаем. Если мы что-то не купили, то мы ведем переговоры по одной простой причине — мы торгуемся.

    Сказки про то, что «Матч ТВ» и субхолдинг «ГПМ Матч» покупает все подряд, потому что есть очень много денег, — клише, которое не соответствует действительности.

    – Сколько стоят права на Ла Лигу?

    – Сейчас мы находимся еще на стадии переговоров, но они просят немало, – сказала Канделаки.

    Источник: ТАСС

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    02.12.2016 22:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Рыбкин 3 декабря 2016, 12:20

      Заканделаченный Матч ТВ ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 декабря 2016, 08:11

      С 01/12/16 Права на трансляции матчей ЛаЛиги купил Узбекистан! Ташкент рулит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 3 декабря 2016, 07:49

      Матч тв- канал деградант! Хорошие комментаторы кончаются, хорошие трансляции кончаются, говно эксперты - как у дурака фанатиков, скучных футбольных комментаторов ещё больше!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 3 декабря 2016, 00:37

      денюшка нужна

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33747

      zra78 3 декабря 2016, 00:03

      Праторгавали класико

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 декабря 2016, 23:36

      Во всем мире принято платить за просмотр матчей топ чемпионатов, а у нас очередной госканал торгуется, как я понимаю тратя бюджетные деньги. Я лично за бесплатные трансляции, но многие так не думают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 2 декабря 2016, 23:32

      Посмотрим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 2 декабря 2016, 23:27

      Ага
      Но мы все дружно пропускаем класико

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 2 декабря 2016, 22:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Та нафига эта Ла Лига? Я лично больше французскую Лигу 1 стал смотреть, ну и АПЛ, конечно.

      -4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 декабря 2016, 22:15

      Угу,бесплатно,все матчи,денег нет но вы держитесь

      0
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