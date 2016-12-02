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    Конте: «Матч против «Манчестер Сити» станет отличным тестом для нашей игровой схемы»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями в преддверии матча 14-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

    «Завтра нас ждет по-настоящему сложная игра, отличный тест для нас и нашей игровой схемы. Мы знаем, что легко не будет, что нас ждет действительно превосходная команда с отличными игроками и хорошей футбольной идеей.

    Мы хотим показать, что хорошо работаем и растем. Это еще одна возможность показать, как мы изменились с начала сезона», – сказал Конте.

    Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится в субботу, 3 декабря. Начало – в 15:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

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    02.12.2016 20:00
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