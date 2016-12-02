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    Нойер одобрил продление контракта с Рибери

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает полузащитника команды Франка Рибери важной частью коллектива. Руководство «Баварии» на днях объявило о продлении контракта с французом.

    «Рибери – это футболист мирового уровня. До того момента, когда он получил травму, можно считать его самым важным и лучшим игроком «Баварии». Мы все должны быть благодарны ему. В текущем сезоне он сыграл определяющую роль в нескольких победах клуба», – сказал Нойер.

    Напомним, новый контракт Рибери с клубом рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Goal.com

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    02.12.2016 08:43
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