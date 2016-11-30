Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Энрике: «Барселона» должна играть сильнее и стабильнее»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не видит причин для беспокойства от игры своей команды в нынешнем сезоне.

    «Ни для кого не секрет, что «Барселона» должна играть сильнее и стабильнее. Но у меня нет причин для беспокойства. Не считая отдельных эпизодов, полагаю, что «Барселона» достаточно сильна. Это позволяет команде бороться за чемпионский титул», – сказал Энрике.

    «Барселона» после 13-ти туров в испанской Примере набрала 27 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Реала» составляет шесть очков.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2016 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11