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    Клопп: «Коутиньо – хороший футболист, но «Ливерпуль» справится и без него»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что травма полузащитника Филиппе Коутиньо не отразится на игре его команды. Напомним, что 24-летний бразилец выбыл на шесть недель из-за повреждения связок.

    «Коутиньо – очень хороший футболист. Безусловно, это потеря для нас, мы не сможем рассчитывать на него в этом году. Но как бы хорош не был Филиппе, он не выигрывал для нас матчи в одиночку. Коутиньо – важная часть нашей команды, но мы сможем справиться и без него», – заявил Клопп.

    Источник: Goal.com

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    29.11.2016 07:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 29 ноября 2016, 15:15

      С ним-то было бы легче

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 ноября 2016, 09:53

      Чуть жёстко, но в этом весь клопп

      0
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      Рейтинг: +10

      NAKENA > С-Пб on-line 1 декабря 2016, 14:51

      Все в точку! пусть Каут не обижается.

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