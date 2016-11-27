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    В «Кубани» грядут серьезные изменения

    Новый акционер «Кубани» Мишель Литвак намерен инициировать кадровые изменения в клубе. Владелец группы «ОТЭКО» намерен нанять новую команду управленцев. До Нового года должна проясниться ситуация с долгами по зарплате. Кроме того, должна решиться проблема с неустойкой перед бывшим тренером команды Даном Петреску.

    Практически полностью изменится тренерский штаб команды. После ухода Петреску «Кубань» возглавил Евгений Калешин, у которого после осенней части сезона закончился контракт с клубом.

    Источник: Sportbox.ru

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    27.11.2016 16:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 4 декабря 2016, 17:33

      Хотелось бы чтоб изменения были в лучшую сторону.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 30 ноября 2016, 17:10

      "В «Кубани» грядут серьезные изменения".... В каком году ????????????

      0
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      Рейтинг: +288

      NotFound 27 ноября 2016, 18:01

      Ждем возвращения в премьер-лигу!

      -1
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      Рейтинг: +33557

      oyabun 27 ноября 2016, 17:47

      Больно за "Кубань".

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 27 ноября 2016, 16:50

      надеюсь это поможет:)

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