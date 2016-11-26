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    Из-за вылета из Лиги Европы «Интер» может расстаться с пятью игроками

    «Интер» во время зимнего трансферного окна может покинуть группа игроков в составе защитника Давида Сантона, хавбека Фелипе Мело, а также нападающих Габриэла, Стевана Йоветича и Джонатана Биабиани. Связано это с тем, что «нерадзурри» не смогли преодолеть групповой раунд Лиги Европы, в результате чего потеряли 15 миллионов евро, которые им могло принести участие в плей-офф турнира.

    Напомним, «Интер» потерпел поражение от «Хапоэля» (2:3) из Беер-Шевы во встрече пятого тура группового раунда Лиги Европы и потерял шансы на дальнейшее продолжение борьбы.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    26.11.2016 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4922

      neveldomha 7 декабря 2016, 16:49

      Не плохо было бы Зениту в зимнее окно подписать Сантану.

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