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    Жулиано: «Мы играли против команды с хорошими качествами, но нам удалось победить»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (2:0). Футболист отметил, что в команде довольны максимальным результатом в пяти матчах еврокубка.

    «Матч получился непростым, ведь «Маккаби» создавал опасные моменты. Нам удалось выиграть, чем мы очень довольны. 15 очков в пяти матчах – это очень хороший результат, вся команда рада. «Зенит» – это большая команда, поэтому очень важно поддерживать лицо в каждом матче, наверно это было нашей главной мотивацией.

    Сегодня «Маккаби» больше нас бил по воротам и больше владел мячом, что нетипично для «Зенита». Мы играли против команды с хорошими качествами, которая создавала моменты, но нам удалось победить», – сказал бразилец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.11.2016 22:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 ноября 2016, 23:06

      Прямо как с топ-клубом играли. Победили и хорошо, чего Маккаби то превозносить. Обычная помойка

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 ноября 2016, 22:54

      Молодцы!!!!Принесли очередные евроочки в копилку России!))

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