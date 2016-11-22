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    Венгер: «Надеюсь, матч с «ПСЖ» получится открытым и зрелищным»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями накануне матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    «Нам нужно хорошо сыграть и в защите, и в нападении. У обеих команд очень надежная оборона. «ПСЖ» любит владеть мячом, но то же можно сказать и о нас. Первый матч в Париже получился очень открытым и зрелищным. Надеюсь, так же будет и в среду вечером.

    Нам очень важно занять первое место в группе. У нас была очень хорошая серия, но в последних двух матчах мы немного притормозили. Победа позволит вернуть себе былой кураж», – сказал Венгер.

    Первая встреча этих команд завершилась со счетом 1:1. В среду соперники сыграют в Лондоне, начало матча – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    22.11.2016 23:47
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 ноября 2016, 23:50

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