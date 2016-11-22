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    Месси – приоритетная цель для Гвардиолы

    По информации Cope, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поставил перед клубным руководством задачу – приобретение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Специалист уже провел беседы по этому поводу со спортивным директором синих Чики Бегиристайном и исполнительным директором Ферраном Сориано, подчеркнув, что покупка аргентинца на данный момент является приоритетной для него.

    Ранее СМИ сообщили, что «горожане» готовы потратить на приобретение Месси 230 миллионов евро. Нынешний контракт 29-летнего игрока с сине-гранатовыми истечет летом 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 09:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 ноября 2016, 15:32

      успокойтесь на следующей неделе продлит контракт до бесконечности! ))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 ноября 2016, 13:31

      Что без гнома никуда? Это тебе не Испания и не изи Германия, а АПЛ, где каждая команда может дать подсрачник!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > ivanthebest 22 ноября 2016, 13:34

      На евро кубках последни кто с лицом ушел это челси а уже 5 лет твой апл не может показать там нечего как ливерпуль челси и мю проблемы за проблемами

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > de bruyne 22 ноября 2016, 17:56

      Причём тут мой АПЛ? Если бы он был мой, я бы уже многое на кукане вертел и был бы миллиардером... а таких клоунов неадекватных как ты, мои ребятки бы уже научили уму разуму...

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 ноября 2016, 13:25

      Гвардиола прекрасно понимает, что МС это далеко не Барселона, и даже близко не Бавария... тут на победу в АПЛ шанси невелеки, а уж про ЛЧ я вообще молчу. Гвардиола совсем не гений, явно сильно переоцененный тренер

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 22 ноября 2016, 12:55

      Вскрытие покажет.

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      Рейтинг: +239

      Михас007 22 ноября 2016, 12:44

      нельзя уходит

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      Рейтинг: +49

      melnicn 22 ноября 2016, 12:20

      пойдет ко дну

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 11:41

      Если только перед этим лоботомию ему сделать. Зачем ему это? Просто набивают цену.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 ноября 2016, 11:31

      А финансовый фейр плэй разве отменили чтобы раскидываться такими бабками+зарплата...или они пол команды продадут

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 22 ноября 2016, 11:21

      Давай, поднимем АПЛ!!!

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      Рейтинг: +41

      goalkeeper 90 22 ноября 2016, 10:40

      куда катится футбольный мир.....

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